Путин поздравил сотрудников МИД с Днём дипломатического работника

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел с Днём дипломатического работника.

«В многовековой истории отечественной дипломатии немало блестящих побед и славных имён, которыми по праву гордится страна. И сегодня, опираясь на добрые традиции прошлого, сотрудники Министерства иностранных дел достойно отстаивают национальные интересы», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Путин также отметил продвижение процесса мирного урегулирования ситуации в Сирии, о чём свидетельствуют итоги состоявшегося в Сочи Конгресса сирийского национального диалога.

«Рассчитываю, что российские дипломаты будут и впредь трудиться творчески, с полной отдачей. Залогом ваших успехов, несомненно, служит оказываемая внешнеполитическому курсу широкая поддержка со стороны российского общества», — говорится в сообщении президента.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником.