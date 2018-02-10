Московская прокуратура сообщила о снижении уровня подростковой преступности

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Прокуратура Москвы отметила снижение уровня подростковой преступности в прошлом году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.

«Принимаемыми прокурорами мерами по защите прав и законных интересов несовершеннолетних удалось сохранить тенденцию к снижению подростковой преступности на 22,3% (с 728 до 566)», — указывается в документе.

Уточняется, что в 2017 году столичные прокуроры выявили свыше 10 тыс. случаев нарушения прав несовершеннолетних против более 13 тыс. в 2016 году.

В декабре портал Nation News сообщал, что с начала 2017 года уровень преступности в Москве снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

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