В Москве число зарегистрированных преступлений в 2017 году снизилось почти на 20%

Число зарегистрированных преступлений в Москве в 2017 году снизилось почти на 20% по сравнению с 2016-м. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.