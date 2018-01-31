В Москве число зарегистрированных преступлений в 2017 году снизилось почти на 20%

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Число зарегистрированных преступлений в Москве в 2017 году снизилось почти на 20% по сравнению с 2016-м. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Всего зарегистрировано преступлений на территории Москвы за январь-декабрь 2017 года — 140 134; за январь-декабрь 2016 года — 173 898», — приводит сообщение РИА Новости.

Таким образом, число зарегистрированных преступлений уменьшилось на 19,4%.

Ранее Генпрокуратура России назвала самое распространённое преступление в 2017 году.

В декабре портал Nation News сообщал, что с начала 2017 года уровень преступности в Москве снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

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