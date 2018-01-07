Генпрокуратура России назвала самое распространённое преступление в 2017 году
Об этом сообщает ТАСС.
В среднем каждые три минуты регистрировалось одно преступление данного вида.
Отмечается, что «количество преступлений, совершённых в форме мошенничества (ст. 159, 159.6 УК России), по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 6,8% и составило 204 870».
При этом раскрываемость случаев мошенничества составляет 25%, в то время как общая раскрываемость всех преступлений в России составляет 54%.
Ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал, какое преступление в стране в 2017 году совершали чаще всего.
В декабре Nation News сообщало, что с начала 2017 года уровень преступности в Москве снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.