На Украине назвали самое «популярное» преступление за год

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал о том, какое преступление в стране в 2017 году совершали чаще всего.

Как он заявил агентству УНИАН, более половины всех совершённых преступлений на Украине были кражами. На них приходится 52% от общей массы криминальных проступков. Меньше всего было убийств — 0,3%.

«Основной сегмент преступности — это кражи. Их 52%. И самый маленький — 0,3% — это убийства. 2016 год мы закончили с цифрой 562 372 правонарушения, которые расследовались по состоянию на 31 декабря 2016 года. За 11 месяцев 2017 года — 490 280 правонарушений. При этом количество раскрытых нами преступлений выросло на 40 тыс.», — отметил он.

В целом, по словам Князева, произошло снижение уровня преступности, но не во всём спектре криминогенной ситуации государства.

Ранее полиция Киева сообщила о задержании более 60 человек на встрече криминальных авторитетов.