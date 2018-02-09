Автор Тотального диктанта — 2018 дала подсказку участникам акции

Писательница Гузель Яхина, ставшая автором текста для Тотального диктанта в 2018 году, в интервью RT дала подсказку участникам акции.

«Когда мы прорабатывали уже готовые тексты с членами экспертного совета, встал вопрос, бить ли большое многосоставное предложение на несколько более коротких, упрощая задачу тем, кто будет писать, или оставить предложение длинным и разбить его на части при помощи точки с запятой, как это и было сделано у меня изначально», — рассказала она.

По словам Яхиной, один из членов экспертного совета предложил оставить точку с запятой, потому что «это знак, который уходит из обращения, и его нужно продвигать».

«Поэтому вспомните правила про написание точки с запятой, про употребление её, и это наверняка вам поможет», — посоветовала писательница.

Полная версия интервью — в материале RT.

Акция «Тотальный диктант», в ходе которой все желающие смогут проверить свою грамотность, пройдёт 14 апреля в России и ряде других стран мира.