Госавтоинспекция Удмуртии напомнила водителям о спецодежде

Госавтоинспекция Удмуртской Республики напомнила водителям об использовании спецодежды, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на 1-й отдел управления ГИБДД МВД по региону.

18 декабря 2017 года в ПДД был добавлен пункт, требующий от водителей при выходе из машины использовать спецодежду в случае аварийной или вынужденной остановки. Это могут быть куртки, накидки с отражающими элементами.

Поправки вступают в силу 18 марта 2018 года.

Как отметили в ГИБДД по Удмуртии, число наездов на водителей, которые вышли из автомобилей на проезжую часть, остаётся высоким.

Ранее депутат Госдумы Олег Нилов в беседе с НСН прокомментировал идею Союза автошкол о повторном экзамене на знание ПДД для водителей при каждой замене прав.