Госавтоинспекция Удмуртии напомнила водителям о спецодежде
18 декабря 2017 года в ПДД был добавлен пункт, требующий от водителей при выходе из машины использовать спецодежду в случае аварийной или вынужденной остановки. Это могут быть куртки, накидки с отражающими элементами.
Поправки вступают в силу 18 марта 2018 года.
Как отметили в ГИБДД по Удмуртии, число наездов на водителей, которые вышли из автомобилей на проезжую часть, остаётся высоким.
Ранее депутат Госдумы Олег Нилов в беседе с НСН прокомментировал идею Союза автошкол о повторном экзамене на знание ПДД для водителей при каждой замене прав.