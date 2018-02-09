Ленинградский зоопарк предложил придумать имена трём львятам

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Ленинградский зоопарк в Санкт-Петербурге предложил придумать имена трём львятам, сообщает «ПолитЭксперт».

Как рассказали в пресс-службе учреждения, 12 февраля у вольера установят ящик, куда можно опустить записку со своим вариантом. Конкурс завершится к 28 февраля, а 1 марта зоосад объявит победителей.

Львята родились в декабре 2017 года. В настоящее время они окрепли и показывают характер. В зоопарке отметили, что один из детёнышей проявляет большую активность, постоянно допекая брата с сестрой.

Ранее ФАН сообщало, что вход в Воронежский зоопарк сделали бесплатным для студентов в Татьянин день.

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