Вход в Воронежский зоопарк сделают бесплатным для студентов в Татьянин день

Вход в Воронежский зоопарк имени Попова сделают бесплатным для студентов в четверг, 25 января, когда будет отмечаться Татьянин день, сообщает ФАН.

Как рассказали в пресс-службе департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области, для посещения выставки животных студентам дневных отделений необходимо предъявить студенческий билет.

Учащиеся смогут увидеть енотов, уток, крокодилов. Также планируется «Змеиная викторина». Кроме того, студентам предложат сделать селфи с ручным питоном Платоном.

Воронежский зоопарк, в котором представлено более 150 видов животных, — одно из самых посещаемых мест в регионе.

Ранее НСН сообщала, что в Татьянин день для студентов сделают бесплатной экскурсию на Останкинскую башню в Москве.