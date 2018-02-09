На проспекте Стачки в Ростове ограничат движение на месяц
В департаменте автодорог и организации дорожного движения заявили, что это связано с прокладкой газопровода.
Кроме того, с 10 марта будет изменён приоритет проезда на перекрёстке Доватора. Это главная дорога по маршруту движения общественного транспорта.
Проспект Стачки — одна из основных транспортных артерий Ростова-на-Дону.
Ранее НСН сообщала, что дублёр Боровского шоссе в Москве будет временно закрыт (по 15 марта) из-за строительства транспортного пересадочного узла у станции метро «Рассказовка».