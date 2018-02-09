Путин призвал Лисина обновить анекдот про тракториста

Президент России Владимир Путин во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей предложил председателю совета директоров НЛМК Владимиру Лисину обновить версию советского анекдота про тракториста.

Лисин упомянул «старый советский анекдот», говоря о механизмах стимулирования бизнеса от вводимых в дальнейшем ограничений.

«Колхоз, посевная на носу, единственный кузнец запил. На собрании председатель слушает предложения по выходу из ситуации. Среди предложений — отправка на лечение, лишение премий, рукоприкладство», — рассказал он.

По его словам, председатель все варианты отмёл из-за боязни того, что единственный кузнец уйдёт в другой колхоз.

«Тянется рука: «А давайте его изнасилуем!» Председатель: «Ну как же так, что это вообще за предложение!» Тянется другая рука: «А давайте изнасилуем тракториста!» Председатель: «А причём здесь тракторист?» — «А у нас их двое!» — заключил председатель совета директоров НЛМК.

Глава государства вместе со всем залом посмеялся над анекдотом, а после обратился к Лисину: «Володя, ну рассказал бы про доярку хотя бы! Куда вас тянет!»

RT вёл прямую трансляцию.