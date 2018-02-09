К чемпионату мира по футболу в Ростове-на-Дону отремонтируют 29 старинных домов
Министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер заявил, что соответствующая документация по всем домам уже разработана. После выделения средств пройдут конкурсные процедуры.
«Средства на ремонт будут выделены 14 февраля на заседании законодательного собрания области», — добавил Майер.
ЧМ-2018 будет проходить с 14 июня по 15 июля. Ростов-на-Дону примет матчи 17, 20, 23 и 26 июня, а также игру 1/8 финала (2 июля).
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