К чемпионату мира по футболу в Ростове-на-Дону отремонтируют 29 старинных домов

К чемпионату мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону отремонтируют фасады и кровли 29 старинных домов, сообщает «Юга.ру».

Министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер заявил, что соответствующая документация по всем домам уже разработана. После выделения средств пройдут конкурсные процедуры.

«Средства на ремонт будут выделены 14 февраля на заседании законодательного собрания области», — добавил Майер.

ЧМ-2018 будет проходить с 14 июня по 15 июля. Ростов-на-Дону примет матчи 17, 20, 23 и 26 июня, а также игру 1/8 финала (2 июля).

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