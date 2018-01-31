В Новокузнецке начали реставрировать Кузнецкую крепость

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В Новокузнецке началась реставрация Кузнецкой крепости, сообщает «ВашГород.ру».

Работы проходят в Кузнецком полубастионе, в связи с чем с января по июнь закрыты для посещения сам полубастион, а также зона отдыха с парковыми диванами.

Экспозиции в Солдатской казарме, Обер-офицерском доме, в Доме купца Фонарёва работают в прежнем режиме. То же самое касается Томского полубастиона.

Ранее m24 сообщало, что в парке Горького в Москве открыли ажурную беседку после реставрации.

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