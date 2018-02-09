В Кирове проверят все котельные из-за крупной коммунальной аварии

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В Кирове проверят все котельные в связи с крупной коммунальной аварией, сообщает progorod43.ru. Соответствующее поручение дал глава городской администрации Илья Шульгин.

Вечером 6 февраля на территории Вятского фанерного комбината в Нововятском районе при проведении земляных работ было перерублено шесть кабелей. Без питания осталась котельная, снабжающая теплом 41 микрорайон, без отопления и горячей воды — жилые дома, детсады, школы. Последствия удалось устранить через 12 часов.

Теперь все котельные будут проверены на наличие резервного энергоснабжения.

Ранее URA.RU сообщало, что курганская больница осталась без воды после крупной аварии.

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