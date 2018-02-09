В Федерации автовладельцев оценили предложение поощрять водителей за соблюдение ПДД
- РИА Новости
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«Идея поощрений достаточно правильная. Если говорить конкретно о предложении, то, думаю, здесь можно обсудить саму систему, поскольку создание призового фонда, лотереи — это форма, которую можно корректировать. Тем не менее я за то, чтобы действительно поощряли водителей в том или ином качестве, если они ездят по дорогам без нарушений. Мне кажется, что это точно будет содействовать безопасности дорожного движения», — сказал он.
Канаев также отметил, что над самой системой поощрения ещё стоит подумать, поскольку у лотереи есть ряд недостатков.
«Форма лотереи не то чтобы сложная, но, скорее, не совсем правильная, поскольку это обязанность водителей — соблюдать ПДД. Кроме того, мне кажется, если собирать штрафы с меньшей группы водителей и перераспределять их людям, которые соблюдают правила дорожного движения, то, во-первых, получатся не такие большие деньги. А во-вторых, сделать это справедливо очень сложно», — заключил Канаев.
Ранее депутат Иван Сухарев направил запрос в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России с просьбой рассмотреть возможность создания конкурсной системы поощрения ответственных водителей.