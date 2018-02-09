В Федерации автовладельцев оценили предложение поощрять водителей за соблюдение ПДД

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев прокомментировал RT инициативу депутата Госдумы Ивана Сухарева поощрять ответственных водителей путём лотереи, призовой фонд которой формируется из штрафов, уплаченных правонарушителями.

«Идея поощрений достаточно правильная. Если говорить конкретно о предложении, то, думаю, здесь можно обсудить саму систему, поскольку создание призового фонда, лотереи — это форма, которую можно корректировать. Тем не менее я за то, чтобы действительно поощряли водителей в том или ином качестве, если они ездят по дорогам без нарушений. Мне кажется, что это точно будет содействовать безопасности дорожного движения», — сказал он.

Канаев также отметил, что над самой системой поощрения ещё стоит подумать, поскольку у лотереи есть ряд недостатков.

«Форма лотереи не то чтобы сложная, но, скорее, не совсем правильная, поскольку это обязанность водителей — соблюдать ПДД. Кроме того, мне кажется, если собирать штрафы с меньшей группы водителей и перераспределять их людям, которые соблюдают правила дорожного движения, то, во-первых, получатся не такие большие деньги. А во-вторых, сделать это справедливо очень сложно», — заключил Канаев.

Ранее депутат Иван Сухарев направил запрос в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России с просьбой рассмотреть возможность создания конкурсной системы поощрения ответственных водителей.