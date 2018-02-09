Комментатор Богословская о недопуске россиян на Олимпиаду: CAS дрогнул в последний момент

Комментатор Ольга Богословская рассказала RT, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских спортсменов на недопуск к зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане было ожидаемым, поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) оказывал серьёзное давление на судей.

«После того как наши спортсмены были в CAS оправданы, мы слышали заявления высших чиновников Международного олимпийского комитета. И они не стеснялись в выражениях, говорили, что всё это неправильно, ужасно и нужно реформировать Спортивный арбитражный суд. В результате всей этой атаки CAS дрогнул в последний момент», — сказала она.

Богословская также добавила, что для российских спортсменов это большой удар. По её словам, они сами и просто поклонники спорта до последнего надеялись, что лидеры российской команды будут в полном составе допущены к Олимпийским играм.

«Однако это именно то, чего не хотят видеть наши недруги. Они не желают, чтоб вдруг кто-то из наших спортсменов выиграл и стоял на пьедестале почёта, а все прекрасно знали бы, кто это и из какой страны. Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан не оставляли надежды до конца, что решение будет в их пользу, поскольку тот же Виктор Ан не был упомянут ни в одном из докладов: ни Освальда, ни Макларена. Тем не менее он не имеет возможности выступать. Я следила за чемпионатом Европы по шорт-треку, и Виктор Ан, например, был готов очень хорошо. Увидев это, его просто вычеркнули», — отметила Богословская.

Ранее стало известно, что CAS отклонил апелляции российских спортсменов и тренеров в связи с недопуском к Олимпиаде в Пхёнчхане.