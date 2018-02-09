В Госдуме предлагают разрешить использовать бесплатную землю в качестве первого взноса по ипотеке

В Госдуме предлагают разрешить использовать земельные участки, которые безвозмездно выделяются льготной категории граждан, в качестве первоначального взноса при оформление кредита на строительство или покупку жилья. Соответствующая инициатива (текст есть в распоряжении RT) на днях поступила на рассмотрение в Минтруд.

По мнению автора предложения, депутата Василия Власова, мера направлена прежде всего на поддержку многодетных семей, которым часто не под силу собрать необходимую сумму для оформления ипотеки.

Он также предлагает установить минимальную стоимость выделяемых земельных участков в размере не менее 1 млн рублей кадастровой стоимости.

По мнению парламентария, часто гражданам дают самые дешёвые земельные участки, которые сложно использовать в целях строительства жилья.

Например, из-за того, что они находятся в большой удалённости от населённых пунктов и не обеспечены необходимой инфраструктурой.

Депутат считает, что предложенная мера поможет кардинально изменить эту ситуацию.

В России на сегодняшний момент существует множество социальных программ, связанных с выделением земельных участков, социально уязвимым слоям населения.

Данные программы различаются в зависимости от региона.