Суд вынес приговор бывшим чиновникам из команды экс-губернатора Сахалина

Суд Южно-Сахалинска приговорил бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергея Карепкина к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение судьи.

«Суд постановил экс-заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергея Карепкина признать виновным в получении взяток и назначить ему наказание — 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 4 млн рублей», — огласила решение судья.

Также суд приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима экс-помощника Хорошавина Андрей Икрамова. Также ему назначен штраф в размере 176 млн рублей.

Кроме того суд оштрафовал бывшего министра сельского хозяйства региона Николая Борисова на 4,5 млн рублей. Отмечается, что с учётом нахождения под домашним арестом он должен выплатить 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что суд приговорил экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина к 13 годам колонии.