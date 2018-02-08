Эксперты оценили запрет отстранять пьяных судей от вождения автомобилей

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Воронежский автоюрист Антон Петров оценил запрет отстранять пьяных судей от вождения автомобилей, сообщает kp.ru.

По его словам, здесь мало нового.

«Всё, что могли раньше делать сотрудники ДПС в отношении нарушителей-судей, — лишь задерживать их на время, но не привлекать к ответственности», — пояснил эксперт.

Он отметил, что существует такое понятие, как судейский иммунитет, и с этой точки зрения нововведения обоснованны, но не исключены и злоупотребления.

Со своей стороны, руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в беседе с НСН назвал ситуацию парадоксальной.

«Я против такой избирательности, но для российских реалий это вещь правильная», — заявил эксперт.

Он также сказал, что общаться с судьёй или прокурором, нарушившим ПДД, должен чиновник, равный им по рангу.

Ранее почётный адвокат России Владимир Титов в разговоре с RT поделился мнением о поправках к регламенту работы автоинспекторов, согласно которым сокращены полномочия сотрудников ГИБДД при обращении с судьями.

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