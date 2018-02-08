Эксперты оценили запрет отстранять пьяных судей от вождения автомобилей

Воронежский автоюрист Антон Петров оценил запрет отстранять пьяных судей от вождения автомобилей, сообщает kp.ru.

По его словам, здесь мало нового.

«Всё, что могли раньше делать сотрудники ДПС в отношении нарушителей-судей, — лишь задерживать их на время, но не привлекать к ответственности», — пояснил эксперт.

Он отметил, что существует такое понятие, как судейский иммунитет, и с этой точки зрения нововведения обоснованны, но не исключены и злоупотребления.

Со своей стороны, руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в беседе с НСН назвал ситуацию парадоксальной.

«Я против такой избирательности, но для российских реалий это вещь правильная», — заявил эксперт.

Он также сказал, что общаться с судьёй или прокурором, нарушившим ПДД, должен чиновник, равный им по рангу.

Ранее почётный адвокат России Владимир Титов в разговоре с RT поделился мнением о поправках к регламенту работы автоинспекторов, согласно которым сокращены полномочия сотрудников ГИБДД при обращении с судьями.