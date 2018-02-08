Синоптики рассказали о погоде в Кемеровской области в выходные

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде в регионе в ближайшие выходные, сообщает «ВашГород.ру».

Днём в пятницу, 9 февраля, температура составит -7...-12 °С, ночью понизится до -17...-22 °С. Ветер ожидается с порывами до 13 м/с, местами будет снег.

В субботу, 10 февраля, снег прекратится, а ветер ослабеет. Днём температура составит -9...-14 °С, ночью — -18...-23 °С.

В воскресенье, 11 февраля, существенных изменений не прогнозируется: днём будет -9...-14 °С, ночью — -17...-22 °С. Ветер усилится, пойдёт небольшой снег.

Также стало известно, что в ближайшие недели погода в Санкт-Петербурге будет относительно тёплой, но приход антициклона грозит кратковременными 20-градусными морозами в ночное время. Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на главного синоптика города Александра Колесова.

Ранее сообщалось, что для уборки снега на МЖД привлекли около 4000 железнодорожников.