Для уборки снега на МЖД привлекли около четырёх тысяч железнодорожников
Для уборки снега на Московской железной дороге привлекли около четырёх тысяч железнодорожников, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу компании.
Более половины из них являются офисными сотрудниками.
Как отметили в пресс-службе, на МЖД продолжается непрерывная очистка полотна и сопутствующей инфраструктуры от снежных заносов.
За сутки от снега очистили более 3 тыс. км путей, вывезли 124 тыс. кубометров снега.
Ранее телеканал «360» сообщал, что дорожные службы Подмосковья продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды.
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