Для уборки снега на МЖД привлекли около четырёх тысяч железнодорожников

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Для уборки снега на Московской железной дороге привлекли около четырёх тысяч железнодорожников, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу компании.

Более половины из них являются офисными сотрудниками.

Как отметили в пресс-службе, на МЖД продолжается непрерывная очистка полотна и сопутствующей инфраструктуры от снежных заносов.

За сутки от снега очистили более 3 тыс. км путей, вывезли 124 тыс. кубометров снега.

Ранее телеканал «360» сообщал, что дорожные службы Подмосковья продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды.

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