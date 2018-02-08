Московский парк «Зарядье» стал лауреатом международной премии в области архитектуры

Короткая ссылка
Московский парк «Зарядье» стал лауреатом премии портала ArchDaily в номинации «Лучший проект в области общественных пространств». Об этом сообщается на сайте московского правительства.

Отмечается, что в данной номинации московский парк конкурировал с номинантами из Дании, Испании и Южной Кореи.

«Я безумно рад этому событию... Рад тому, что труд огромного количества человек был так высоко оценён, тому, что Россия и Москва смогли заявить о себе на международном архитектурном поле», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

ArchDaily — один из самых посещаемых в мире англоязычных архитектурных порталов, присуждающий премии наиболее значимым объектам мировой архитектуры.

Ранее НСН сообщала, что в «Зарядье» в феврале появится ледяная пещера.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru