Московский парк «Зарядье» стал лауреатом международной премии в области архитектуры

Московский парк «Зарядье» стал лауреатом премии портала ArchDaily в номинации «Лучший проект в области общественных пространств». Об этом сообщается на сайте московского правительства.

Отмечается, что в данной номинации московский парк конкурировал с номинантами из Дании, Испании и Южной Кореи.

«Я безумно рад этому событию... Рад тому, что труд огромного количества человек был так высоко оценён, тому, что Россия и Москва смогли заявить о себе на международном архитектурном поле», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

ArchDaily — один из самых посещаемых в мире англоязычных архитектурных порталов, присуждающий премии наиболее значимым объектам мировой архитектуры.

Ранее НСН сообщала, что в «Зарядье» в феврале появится ледяная пещера.