В столичном парке «Зарядье» появится ледяная пещера

В московском парке «Зарядье» в феврале появится ледяная пещера, сообщает НСН.

В настоящее время там искусственным образом намораживают новые слои инея, который затем преобразуется в лёд.

За полтора месяца планируется наморозить около 70 тонн льда. Температура внутри будет -5...-8 °С, а сама пещера будет доступна круглогодично.

Рядом разместят экраны, на которых станут показывать документальные фильмы об экспедициях в Арктику и Антарктику.

Ранее m24 сообщало, что Летний (Чайный) домик царской семьи и Ванный домик в столичном парке Горького будут отреставрированы.