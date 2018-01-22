В столичном парке «Зарядье» появится ледяная пещера
В настоящее время там искусственным образом намораживают новые слои инея, который затем преобразуется в лёд.
За полтора месяца планируется наморозить около 70 тонн льда. Температура внутри будет -5...-8 °С, а сама пещера будет доступна круглогодично.
Рядом разместят экраны, на которых станут показывать документальные фильмы об экспедициях в Арктику и Антарктику.
Ранее m24 сообщало, что Летний (Чайный) домик царской семьи и Ванный домик в столичном парке Горького будут отреставрированы.