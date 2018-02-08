В Госдуме предлагают создать «министерство по делам бомжей»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов рассказал о подготовке законопроекта, который предусматривает создание ведомства по борьбе с проблемой бродяжничества.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данное ведомство, в частности, будет заниматься вопросом восстановления инфраструктуры для социализации попрошаек и «огосударствлением» волонтёрских движений, работающих в этой сфере.

«В настоящее время мы видим, что проблема бродяжничества, бездомных, попрошаек и прочих обездоленных выходит за рамки полномочий отдельных министерств и государственных органов», — пояснил депутат.

По его словам, данным вопросом не занимаются, например, в МВД, Минздраве, Минтруде.

«Проблема многогранная, и необходимо для успешного искоренения этого социального недуга создать эффективный орган, который возьмёт на себя отдельные полномочия каждого из этих органов, — министерство по делам бомжей», — добавил Милонов.

Ранее советник Королевского округа Виндзор и Мейденхед Саймон Дадли призвал полицию убрать бездомных с улиц перед свадьбой принца Гарри и актрисы Меган Маркл.





