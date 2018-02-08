Политолог прокомментировал утверждённый текст бюллетеня на выборах президента России

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Марианна Чурсина
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал RT сообщение о том, что Центризбирком России утвердил содержание избирательного бюллетеня для президентских выборов 2018 года, где значатся восемь кандидатов.

«Почти все кандидаты были предсказуемы. Только Бабурин и Сурайкин могли попасть, а могли и не попасть, поскольку им надо было собирать подписи. Но их штабы сработали качественно. Кроме этого, у меня никаких сомнений не было. Даже по поводу Ксении Анатольевны (Собчак), хотя она сама говорила в последний момент, что у неё ещё чуть-чуть не хватает», — сказал политолог.

Журавлёв также добавил, что на предстоящих выборах интересно будет наблюдать за кандидатом Павлом Грудининым, поскольку у него «немалый потенциал».

Ранее Центризбирком России утвердил текст избирательного бюллетеня на президентских выборах, которые пройдут 18 марта.

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Выборы президента России — 2018
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