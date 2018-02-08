Политолог прокомментировал утверждённый текст бюллетеня на выборах президента России
«Почти все кандидаты были предсказуемы. Только Бабурин и Сурайкин могли попасть, а могли и не попасть, поскольку им надо было собирать подписи. Но их штабы сработали качественно. Кроме этого, у меня никаких сомнений не было. Даже по поводу Ксении Анатольевны (Собчак), хотя она сама говорила в последний момент, что у неё ещё чуть-чуть не хватает», — сказал политолог.
Журавлёв также добавил, что на предстоящих выборах интересно будет наблюдать за кандидатом Павлом Грудининым, поскольку у него «немалый потенциал».
Ранее Центризбирком России утвердил текст избирательного бюллетеня на президентских выборах, которые пройдут 18 марта.