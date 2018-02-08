ЦИК опубликовала данные о доходах Собчак за шесть лет

Телеведущая Ксения Собчак, баллотирующаяся на пост президента России от партии «Гражданская инициатива», за шесть лет заработала 403 млн 855 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК.

В качестве источников указаны зарплата на радиостанции «Серебряный дождь», телеканале «Дождь», в издательском доме «Глобал Медиа Групп», доходы от вкладов и ценных бумаг, предпринимательской деятельности, продажи имущества, а также гонорары и призовые выплаты.

Собчак задекларировала 28 счетов и вкладов в банках, на которых хранится более 417 млн рублей. В собственности у неё участок и дом в Подмосковье, три квартиры (две в Москве и одна в Санкт-Петербурге), восемь помещений в Петербурге, легковой автомобиль Bentley Continental.

Кроме того, ЦИК обнародовала данные о доходах кандидата от партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина — за шесть лет они составили 26 млн 184 тыс. рублей.

У политика 39 счетов, на которых находится 52 млн 302 тыс. рублей и ценные бумаги на общую сумму около 6,3 млн рублей.

Выборы президента России пройдут 18 марта.