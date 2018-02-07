Центризбирком опубликовал данные о доходах Бабурина за шесть лет

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Доходы кандидата в президенты России Сергея Бабурина за последние шесть лет составили 11,4 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Отмечается, что на счетах Бабурина в банках находится 131 тыс. рублей.

Среди основных источников доходов кандидата указаны зарплата и гонорар. 

Из недвижимости у него в собственности квартира площадью 182,6 кв. м. (доля в праве — 1/3) в Москве, а также машиноместо площадью 14,2 кв. м. в столице.

Доходы супруги кандидата Татьяны Бабуриной за тот же период составили около 2,2 млн рублей. У неё имеется три счета, на которых размещено около 537 тыс. рублей. 

Также Бабурина владеет земельным участком площадью 1619 кв. м. и жилым домом площадью 414,9 кв. м. в Московской области. Кроме того, в Москве у неё две квартиры площадью 182,6 кв. м. (доля в праве — 1/3) и 32,5 кв. м.

Ранее ЦИК зарегистрировала Бабурина кандидатом в президенты России.

Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью URA.RU рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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