Центризбирком опубликовал данные о доходах Бабурина за шесть лет
Отмечается, что на счетах Бабурина в банках находится 131 тыс. рублей.
Среди основных источников доходов кандидата указаны зарплата и гонорар.
Из недвижимости у него в собственности квартира площадью 182,6 кв. м. (доля в праве — 1/3) в Москве, а также машиноместо площадью 14,2 кв. м. в столице.
Доходы супруги кандидата Татьяны Бабуриной за тот же период составили около 2,2 млн рублей. У неё имеется три счета, на которых размещено около 537 тыс. рублей.
Также Бабурина владеет земельным участком площадью 1619 кв. м. и жилым домом площадью 414,9 кв. м. в Московской области. Кроме того, в Москве у неё две квартиры площадью 182,6 кв. м. (доля в праве — 1/3) и 32,5 кв. м.
Ранее ЦИК зарегистрировала Бабурина кандидатом в президенты России.
Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью URA.RU рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов.
Выборы президента России пройдут 18 марта.