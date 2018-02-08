В Оренбурге из-за отсутствия снега перенесли лыжную гонку

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В Оренбурге из-за неблагоприятных условий перенесли старт всероссийской массовой лыжной гонки.

Об этом сообщается на сайте администрации города.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (отсутствие необходимого снежного покрова) XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», запланированная к проведению на 10.02.2018, переносится на более поздний срок», — говорится в сообщении.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя комитета по физической культуре и спорту горадминистрации Ранита Юсупбаева, за всю историю соревнований старт переносился лишь один или два раза из-за сильных морозов.

«Малое количество снега впервые послужило причиной переноса открытия соревнований», — уточнил Юсупбаев.

Дата проведения мероприятия будет сообщена позднее.

Ранее издание «ВашГород.ру» сообщало, что в Кемерове ввели режим неблагоприятных метеорологических условий.

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