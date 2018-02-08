Минздрав Татарстана сообщил о смерти находящейся под домашним арестом замминистра
«Не стало заместителя министра здравоохранения Республики Татарстан Елены Ивановны Шишмаревой. Ей было 52 года. Елена Ивановна прошла путь от старшего бухгалтера до заместителя министра», — говорится в сообщении.
Как отмечает РИА Новости, она находилась под домашним арестом по делу о мошенничестве и превышении полномочий.
1 февраля СК по региону возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников Министерства здравоохранения республики. Шишмареву задержали в качестве подозреваемой, после чего суд вынес решение о мере пресечения.
По данным следствия, Шишмарева активно лоббировала интересы АНО «Институт повышения квалификации «Прогресс».
Ранее сообщалось, что СК России проводит проверку после смерти полпреда губернатора Ставрополья на Кавминводах Александра Коробейникова.