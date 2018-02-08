Минздрав Татарстана сообщил о смерти находящейся под домашним арестом замминистра

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Елена Шишмарева скончалась в возрасте 52 лет. Об этом сообщается на сайте Минздрава республики.

«Не стало заместителя министра здравоохранения Республики Татарстан Елены Ивановны Шишмаревой. Ей было 52 года. Елена Ивановна прошла путь от старшего бухгалтера до заместителя министра», — говорится в сообщении.

Как отмечает РИА Новости, она находилась под домашним арестом по делу о мошенничестве и превышении полномочий.

1 февраля СК по региону возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников Министерства здравоохранения республики. Шишмареву задержали в качестве подозреваемой, после чего суд вынес решение о мере пресечения.

По данным следствия, Шишмарева активно лоббировала интересы АНО «Институт повышения квалификации «Прогресс».

Ранее сообщалось, что СК России проводит проверку после смерти полпреда губернатора Ставрополья на Кавминводах Александра Коробейникова.