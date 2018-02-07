СК организовал проверку после смерти полпреда губернатора Ставрополья на Кавминводах

Короткая ссылка
Следственный комитет России проводит проверку после смерти полпреда губернатора Ставрополья на Кавминводах Александра Коробейникова.

«Утром 7 февраля текущего года во дворе частного домовладения в городе Ставрополе обнаружено тело проживавшего там полномочного представителя губернатора Ставропольского края с огнестрельным ранением груди», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Ставропольскому краю проводят осмотр места происшествия, а также опрашивают соседей, родственников и лиц из круга общения погибшего.

Ранее стало известно, что полномочный представитель губернатора Ставропольского края на Кавказских Минеральных Водах Александр Коробейников найден мёртвым в Ставрополе.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru