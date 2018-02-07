СК организовал проверку после смерти полпреда губернатора Ставрополья на Кавминводах
«Утром 7 февраля текущего года во дворе частного домовладения в городе Ставрополе обнаружено тело проживавшего там полномочного представителя губернатора Ставропольского края с огнестрельным ранением груди», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Ставропольскому краю проводят осмотр места происшествия, а также опрашивают соседей, родственников и лиц из круга общения погибшего.
Ранее стало известно, что полномочный представитель губернатора Ставропольского края на Кавказских Минеральных Водах Александр Коробейников найден мёртвым в Ставрополе.