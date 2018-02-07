Погиб полпред губернатора Ставропольского края

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RT
Полномочный представитель губернатора Ставропольского края на Кавказских Минеральных Водах Александр Коробейников найден мёртвым в Ставрополе. Об этом сообщает ТАСС.
Погиб полпред губернатора Ставропольского края

«Он (Коробейников. — RT) погиб, губернатор уже выразил соболезнования его родным и близким», — заявил пресс-секретарь губернатора Алексей Нос, не уточнив при этом обстоятельств гибели чиновника.

С 2015 года Коробейников в должности полномочного представителя губернатора курировал Минераловодский городской округ, города Лермонтов и Пятигорск.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, по предварительным данным, причиной смерти стало огнестрельное ранение.

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