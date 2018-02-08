В 2018 году Минобороны России передадут 14 истребителей Су-30СМ

Замглавы Минобороны России Юрий Борисов в ходе посещения Иркутского авиационного завода сообщил, что в 2018 году ведомству передадут 14 истребителей Су-30СМ.

«В этом году объём производственной программы всего 24 самолёта: 10 самолётов Як-130, 12 самолётов для ВКС и два для ВМФ — Су-30СМ», — цитирует Борисова РИА Новости.

Он отметил, что 17 самолётов уже находятся в цехе окончательной сборки.

«Як-130 — сейчас 92 самолёта в строю, есть планы по закупке и дальше, мы будем обсуждать длительный контракт, в этом году его будем заключать», — добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что ВКС России получат более 100 модернизированных самолётов и вертолётов.

Также ФАН передавало, что орбитальный аппарат «Космос-2524» принят на сопровождение наземными средствами слежения Космических войск ВКС России.