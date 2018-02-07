В Москве спасли женщину, провалившуюся под лёд
Инцидент произошёл в районе Коломенской набережной на юге столицы.
В правоохранительные органы поступил звонок. Прибывшие на место происшествия полицейские увидели, как один из прохожих пытается вытащить женщину и держит её на поверхности при помощи подручных средств.
Старший сержант полиции Алексей Духанин подполз к мужчине, затем обвязал его тросом и бросил конец верёвки напарнику, находившемуся за рулём. Женщину спасли, она госпитализирована.
Ранее New Inform сообщало, что на Камчатке провалившегося под лёд мальчика спасли одноклассницы.