В Москве спасли женщину, провалившуюся под лёд

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Сотрудники полиции спасли женщину, провалившуюся под лёд на Москве-реке, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Инцидент произошёл в районе Коломенской набережной на юге столицы.

В правоохранительные органы поступил звонок. Прибывшие на место происшествия полицейские увидели, как один из прохожих пытается вытащить женщину и держит её на поверхности при помощи подручных средств.

Старший сержант полиции Алексей Духанин подполз к мужчине, затем обвязал его тросом и бросил конец верёвки напарнику, находившемуся за рулём. Женщину спасли, она госпитализирована.

Ранее New Inform сообщало, что на Камчатке провалившегося под лёд мальчика спасли одноклассницы.

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