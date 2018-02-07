Аэропорт «Симферополь» вновь назван одним из лучших в России
«Мы получили специальную премию в рамках 5-й выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2018», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Там уточнили, что «Симферополь» стал лауреатом национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший региональный аэропорт внутренних воздушных линий».
Такой приз аэропорт получает третий раз подряд.
Ранее ФАН сообщало, что екатеринбургский аэропорт Кольцово принял в 2017 году 5,4 млн пассажиров, что на 26% больше, чем в 2016-м.