Аэропорт «Симферополь» вновь назван одним из лучших в России

Короткая ссылка
Аэропорт «Симферополь» в Крыму вновь назван одним из лучших в России, сообщает kp.ru.

«Мы получили специальную премию в рамках 5-й выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2018», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Там уточнили, что «Симферополь» стал лауреатом национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший региональный аэропорт внутренних воздушных линий».

Такой приз аэропорт получает третий раз подряд.

Ранее ФАН сообщало, что екатеринбургский аэропорт Кольцово принял в 2017 году 5,4 млн пассажиров, что на 26% больше, чем в 2016-м.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru