Аэропорт «Симферополь» вновь назван одним из лучших в России

Аэропорт «Симферополь» в Крыму вновь назван одним из лучших в России, сообщает kp.ru.

«Мы получили специальную премию в рамках 5-й выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2018», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Там уточнили, что «Симферополь» стал лауреатом национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший региональный аэропорт внутренних воздушных линий».

Такой приз аэропорт получает третий раз подряд.

Ранее ФАН сообщало, что екатеринбургский аэропорт Кольцово принял в 2017 году 5,4 млн пассажиров, что на 26% больше, чем в 2016-м.