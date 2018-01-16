Екатеринбургский аэропорт побил рекорд по перевозке пассажиров

Екатеринбургский аэропорт Кольцово принял в 2017 году 5,4 млн пассажиров, что на 26% больше, чем в 2016-м, сообщает ФАН.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, это рекордный показатель. В 2017 году 1,9 млн человек воспользовались рейсами за рубеж. Среди самых популярных направлений — Анталья, Дубай, Прага, Краби, Санья, Тель-Авив, Тбилиси, Астана, Нячанг, Париж и Подгорица. В числе внутрироссийских направлений лидируют Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск. Ранее «Крыминформ» назвало самые популярные направления на новогодние каникулы среди россиян.