Екатеринбургский аэропорт побил рекорд по перевозке пассажиров
Екатеринбургский аэропорт Кольцово принял в 2017 году 5,4 млн пассажиров, что на 26% больше, чем в 2016-м, сообщает ФАН.
Как рассказали в пресс-службе аэропорта, это рекордный показатель.
В 2017 году 1,9 млн человек воспользовались рейсами за рубеж.
Среди самых популярных направлений — Анталья, Дубай, Прага, Краби, Санья, Тель-Авив, Тбилиси, Астана, Нячанг, Париж и Подгорица.
В числе внутрироссийских направлений лидируют Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск.
Ранее «Крыминформ» назвало самые популярные направления на новогодние каникулы среди россиян.
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