СМИ: Потребление алкоголя в России упало на 40% за десять лет

Потребление алкоголя на душу населения в пересчёте на чистый спирт в России упало на 40% за десять лет, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Минздрава.

В 2004 году объём выпитого достигал 20,3 л на человека. Резкий спад произошёл десять лет назад — до 16,4 л, что на 40% больше, чем в 2017 году (10 л).

На протяжении 13 лет правительство вело активную борьбу с алкоголизацией населения, приняв ряд ограничительных мер. В частности, под запрет попала продажа спиртного в ночное время, была ограничена реализация пива в ларьках и павильонах, практически ежегодно повышались акцизы на алкоголь и минимальная розничная цена на водку.

Из комментария представителя Минздрава следует, что динамика по уменьшению количества выпитого россиянами алкоголя не противоречит данным о росте продаж спиртного в 2017 году.

«Снижается уровень распространения фальсификата и повышаются официальные показатели розничной продажи алкогольной продукции даже на фоне снижения реального потребления алкоголя», — отметили в ведомстве.

Как добавили в министерстве, такие выводы подтверждаются тем, что это случилось именно в 2017 году, когда увеличение количества розничных продаж шло одновременно с существенным снижением смертности от алкогольных отравлений.

Ранее руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил НСН, что более 500 тыс. человек в России умирает от алкоголя в течение года.