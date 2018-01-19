Эксперт: в России за год от алкоголя умирает свыше 500 тысяч человек

Более 500 тыс. человек в России умирает от алкоголя в течение года. Об этом заявил руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Я считаю, что сегодня, когда мы находимся на пороге черты невозврата, у нас чудовищная доля потребления алкоголя. У нас пьют, по статистике, все. Это и старики, и те, кто сидят в тюрьме. На трудовую часть населения приходится самый большой удар», — цитирует Хамзаева НСН.

Он также отметил, что из-за контрафактного алкоголя бюджет недополучает до 1 трлн рублей.

Ранее «Газета.Ru» передавала, что глава Минздрава Вероника Скворцова заявила о снижении потребления алкоголя в России на 80%.