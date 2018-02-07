Бизнесмен Шматко рассказал о встрече с Титовым

Бизнесмен Алексей Шматко рассказал о встрече с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей, лидером Партии роста Борисом Титовым, сообщает kp.ru.

«Встреча была не политическая», — заявил Шматко.

По его словам, Титов говорил только о защите бизнеса от необоснованного преследования и о проекте помощи бизнесменам, которые находятся за границей.

Как отметил Шматко, с одной стороны, он хочет вернуться в России, как минимум потому, что там похоронена его мать, проститься с которой он не смог.

«Повидать отца, которому уже за 70 лет. С другой — моя жизнь давно уже здесь, за границей. У меня в Британии родилась дочь, ей год, и у неё даже российского паспорта нет. Мир не чёрно-белый, он цветной», — сообщил бизнесмен.

Ранее Титов назвал имена предпринимателей, желающих вернуться в Россию.