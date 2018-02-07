Автоматы по продаже билетов в московском метрополитене вновь заработали
Об этом сообщается на странице метрополитена в Twitter.
«Работа всех автоматов по продаже билетов на станциях метрополитена восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства», — указывается в заявлении.
Работа всех автоматов по продаже билетов на станциях метрополитена восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства.— Московское метро (@MetroOperativno) 7 февраля 2018 г.
Уточняется, что уже собрана специальная комиссия по разбору произошедшего.
Ранее m24 сообщал, что в столичном метрополитене произошёл сбой в работе автоматов по продаже билетов.