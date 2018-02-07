Автоматы по продаже билетов в московском метрополитене вновь заработали

Короткая ссылка
В московском метро возобновили работу автоматы по продаже билетов.

Об этом сообщается на странице метрополитена в Twitter.

«Работа всех автоматов по продаже билетов на станциях метрополитена восстановлена. Приносим извинения за доставленные неудобства», — указывается в заявлении.

Уточняется, что уже собрана специальная комиссия по разбору произошедшего. 

Ранее m24 сообщал, что в столичном метрополитене произошёл сбой в работе автоматов по продаже билетов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru