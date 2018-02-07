Путин призвал переводить городской транспорт Красноярска на газомоторное топливо
По словам президента, для таких агломераций как Красноярск, со сложной экологической обстановкой, это является чрезвычайно важным.
«Но точно совершенно городской автотранспорт, крупные предприятия могут спокойно, без всяких рывков и без особых затрат переходить на газомоторное топливо», — приводит слова президента РИА Новости.
Путин отметил, что на растущий автопарк в Красноярске приходится 36% всех выбросов загрязняющих веществ.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что поддерживает перевод на газомоторное топливо принадлежащих предприятиям автомобилей.