Путин призвал переводить городской транспорт Красноярска на газомоторное топливо

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что городской автотранспорт Красноярска нужно переводить на газомоторное топливо, чтобы снизить нагрузку на экологию. Об этом он сказал на совещании по вопросам экологической ситуации в регионе. 

По словам президента, для таких агломераций как Красноярск, со сложной экологической обстановкой, это является чрезвычайно важным. 

«Но точно совершенно городской автотранспорт, крупные предприятия могут спокойно, без всяких рывков и без особых затрат переходить на газомоторное топливо», — приводит слова президента РИА Новости.

Путин отметил, что на растущий автопарк в Красноярске приходится 36% всех выбросов загрязняющих веществ.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что поддерживает перевод на газомоторное топливо принадлежащих предприятиям автомобилей.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru