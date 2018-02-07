Путин призвал переводить городской транспорт Красноярска на газомоторное топливо

Президент России Владимир Путин заявил, что городской автотранспорт Красноярска нужно переводить на газомоторное топливо, чтобы снизить нагрузку на экологию. Об этом он сказал на совещании по вопросам экологической ситуации в регионе.