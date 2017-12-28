Путин поддержал идею перевода автомобилей предприятий на газомоторное топливо

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Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что поддерживает перевод на газомоторное топливо принадлежащих предприятиям автомобилей.

«Газомоторное топливо, конечно, более экологически чистое, безусловно, и у нас есть большие конкурентные преимущества в этом, потому что у нас этого топлива достаточно, а реализация, скажем, нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке выгодней даже, чем реализация самого газа», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, необходимо продолжить поддержку этого направления развития как на правительственном, так и региональном уровнях.

Путин отметил, что у перехода с бензина на газ есть и обратная сторона.

«Газпром» свой автотранспорт начал переводить на газомоторное топливо. К чему привело сразу? К массовому увольнению водителей — сливать нечего», — сказал российский лидер.

Он добавил, что подобная ситуация также сложилась в Министерстве обороны и других ведомствах.

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