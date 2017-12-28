Путин поддержал идею перевода автомобилей предприятий на газомоторное топливо

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что поддерживает перевод на газомоторное топливо принадлежащих предприятиям автомобилей.

«Газомоторное топливо, конечно, более экологически чистое, безусловно, и у нас есть большие конкурентные преимущества в этом, потому что у нас этого топлива достаточно, а реализация, скажем, нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке выгодней даже, чем реализация самого газа», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, необходимо продолжить поддержку этого направления развития как на правительственном, так и региональном уровнях.

Путин отметил, что у перехода с бензина на газ есть и обратная сторона.

«Газпром» свой автотранспорт начал переводить на газомоторное топливо. К чему привело сразу? К массовому увольнению водителей — сливать нечего», — сказал российский лидер.

Он добавил, что подобная ситуация также сложилась в Министерстве обороны и других ведомствах.