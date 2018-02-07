Лавров дал совет, как добиться успеха в дипломатии

Глава российского МИД Сергей Лавров в рамках мастер-класса на конкурсе «Лидеры России» в Сочи рассказал, как добиться успеха в дипломатии.

По его словам, по широкому признанию в мире российская дипломатия обладает очень высоким рейтингом, входит в число ведущих на международной арене.

Лавров отметил, что всё это удаётся обеспечить благодаря богатейшим традициям предшественников, а также опыту.

«Как добиться успеха в дипломатии, как стать настоящим профессионалом. Совет, наверное, не будет исчерпывающим, важно только следовать ему с полной отдачей — это постоянно учиться, самосовершенствоваться, не останавливаться на достигнутом, идти в ногу со временем», — заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил о готовности России к диалогу с Западом на условиях равноправия.