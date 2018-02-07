Лавров дал совет, как добиться успеха в дипломатии
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По его словам, по широкому признанию в мире российская дипломатия обладает очень высоким рейтингом, входит в число ведущих на международной арене.
Лавров отметил, что всё это удаётся обеспечить благодаря богатейшим традициям предшественников, а также опыту.
«Как добиться успеха в дипломатии, как стать настоящим профессионалом. Совет, наверное, не будет исчерпывающим, важно только следовать ему с полной отдачей — это постоянно учиться, самосовершенствоваться, не останавливаться на достигнутом, идти в ногу со временем», — заявил Лавров.
Ранее Лавров заявил о готовности России к диалогу с Западом на условиях равноправия.