В Росавиации рассказали о жёстких условиях руководству Azur Air по устранению недостатков

Росавиация поставила руководству авиакомпании Azur Air очень жёсткие условия по немедленному устранению всех имеющихся недостатков.

«Вчера провели совещание с участием руководства Azur Air, представителями Ростуризма и поставили очень жёсткие условия перед руководством компании с тем, чтобы они немедленно приступили к устранению недостатков», — цитирует РИА Новости главу Росавиации Александра Нерадько.

По его словам, разговор был очень серьёзным.

Нерадько напомнил, что самые главные проблемы у авиакомпании связаны с безопасностью полётов, поддержанием лётной годности самолётов и квалификационными отметками экипажей.

2 февраля стало известно, что срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air ограничили до 20 марта из-за выявления несоответствия и недостатков, касающихся поддержания лётной годности воздушных судов и организации лётной работы.

Ранее Росавиация сократила новогодние чартерные программы шести авиакомпаний.