Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта крупнейшей чартерной компании России

Срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air ограничили до 20 марта из-за выявления несоответствия и недостатков, касающихся поддержания лётной годности воздушных судов и организации лётной работы. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«До этой даты включительно перевозчик в полном объёме продолжает свою операционную деятельность и выполняет коммерческие воздушные перевозки по ранее взятым обязательствам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при устранении всех нарушений ограничения могут быть сняты в соответствии с законодательством.

«В ином случае с 21 марта авиакомпания может прекратить выполнение полётов», — подчеркнули в ведомстве.

По данным «Ведомостей», Azur Air является крупнейшей российской компанией среди чартерных перевозчиков.

Ранее Росавиация сократила новогодние чартерные программы шести авиакомпаний.