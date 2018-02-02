Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта крупнейшей чартерной компании России
«До этой даты включительно перевозчик в полном объёме продолжает свою операционную деятельность и выполняет коммерческие воздушные перевозки по ранее взятым обязательствам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при устранении всех нарушений ограничения могут быть сняты в соответствии с законодательством.
«В ином случае с 21 марта авиакомпания может прекратить выполнение полётов», — подчеркнули в ведомстве.
По данным «Ведомостей», Azur Air является крупнейшей российской компанией среди чартерных перевозчиков.
Ранее Росавиация сократила новогодние чартерные программы шести авиакомпаний.