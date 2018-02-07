Гендиректор «Ростеха» сообщил о смене главы «АвтоВАЗ»

Глава «АвтоВАЗ» будет сменён в связи с назначением Николя Мора руководителем регионального подразделения Renault. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Решение есть, и Мор уже назначен руководителем регионального подразделения (регион Евразия) Renault, сейчас подбирают они. Как дадут кандидатуру, будем знать. С нами должны согласовать это предложение», — цитирует Чемезова РИА Новости.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала в Роспатенте два новых товарных знака — Lada Vesta R и Lada Vesta S-Line.