Гендиректор «Ростеха» сообщил о смене главы «АвтоВАЗ»
Глава «АвтоВАЗ» будет сменён в связи с назначением Николя Мора руководителем регионального подразделения Renault. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Решение есть, и Мор уже назначен руководителем регионального подразделения (регион Евразия) Renault, сейчас подбирают они. Как дадут кандидатуру, будем знать. С нами должны согласовать это предложение», — цитирует Чемезова РИА Новости.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала в Роспатенте два новых товарных знака — Lada Vesta R и Lada Vesta S-Line.
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