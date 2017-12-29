СМИ: «АвтоВАЗ» зарегистрировал два новых товарных знака

Компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала в Роспатенте два новых товарных знака — Lada Vesta R и Lada Vesta S-Line, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Отмечается, что официальной информации о возможных будущих новинках пока нет, но названия R и S-Line обычно служат для обозначения моделей со спортивными характеристиками.

По предположению экспертов, Lada Vesta R получит более мощный мотор, усиленные тормоза и спортивную подвеску, а у Lada S-Line будут аэродинамический обвес, легкосплавные колёсные диски с низкопрофильной резиной и незначительные доработки интерьера.

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