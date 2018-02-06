Сотрудники «Беспощадного пиарщика» прокомментировали ситуацию с защитой прав на контент

Авторы Telegram-канала «Беспощадный пиарщик» в интервью RT ответили на вопрос, нужно ли разработать законодательную базу для защиты прав каналов.

«Если нам что-то не нравится и мы замечаем, мы пишем об этом на канале. Мы вообще не сталкивались ни с какими проблемами, потому что самые стрёмные темы на нашем канале освещает искусственный интеллект. Он робот — ему всё равно, а нам спокойно», — сказал один из сотрудников.

По его словам, если бы каждый «юридический вакуум» в России «на что-нибудь влиял, давно не было бы нашей страны».

«Но она, слава Богу, есть и процветает. Справедливо и обратное: если в нашей стране и будет разработана на каждый чих законодательная база, то и она (учите классику) вряд ли на что-нибудь существенно повлияет, так как её строгость будет смягчаться необязательностью её исполнения. Наши права в настоящее время никак не ущемлены», — заключил он.

Ранее сотрудники «Беспощадного пиарщика» рассказали, как создавался канал и сколько зарабатывают его сотрудники.

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