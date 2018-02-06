Продажи новых легковых автомобилей в России в январе выросли на 31%
Лидером среди марок названа Lada, продажи которой увеличились за год на 29% — до 21 тыс. единиц.
Второе место занимает KIA (+49%, 15,3 тыс. машин), третье — Hyundai (+31%, 8,76 тыс. машин).
Как отметили в ассоциации, 31-процентный рост частично вызван низкой базой прошлого года. Это наибольшее месячное увеличение год к году начиная с 2011-го.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что российский авторынок занял 12-е место в списке крупнейших в мире по итогам 2017 года.