Российский авторынок занял 12 место в списке крупнейших в мире по итогам 2017 года

Российский автомобильный рынок занял 12 место в списке крупнейших в мире по итогам 2017 года, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на данные агентства «Автостат».

Как отмечается, отечественные автолюбители смогли обогнать Мексику, так как в прошлом году продажи машин выросли на 12%.

Традиционно лидером рейтинга стал авторынок Китая, в котором официальная статистка пока не опубликована, но по предварительным подсчётам, число реализованных машин достигло 25 млн.

Второе место занимают США, где в течение 2017 года реализовано 17,5 млн легковых и лёгких коммерческих автомобилей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что стали известны самые популярные автомобили России в октябре 2017 года.