Россия может получить гиперзвуковое оружие в 2020-е годы

Россия получит гиперзвуковое оружие в 2020-е годы. Об этом заявил гендиректор корпорации «Тактическое военное вооружение» Борис Обносов.

«Это где-то 2020-е годы, всё зависит от множества различных обстоятельств, и называть точную дату было бы опрометчиво», — приводит его слова РИА Новости.

Обносов отметил, что создаваемое корпорацией высокоточное оружие по потенциалу приближается к ядерному.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что новейшее гиперзвуковое оружие скоро начнёт поступать на вооружение российской армии.